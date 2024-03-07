CHP’li Özgür Özel yine rezil oldu! Bu sefer Kütahya: Aday yerine başka birinin elini kaldırdı

"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK" Hatırlandığı üzere Özgür Özel 'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu. Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu. EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI! Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı... Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.





"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU

Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.



Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.