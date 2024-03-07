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CHP'li Özgür Özel yine rezil oldu! Bu sefer Kütahya: Aday yerine başka birinin elini kaldırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde Genel Başkanlık görevini devam ettiren Özgür Özel Kütahya'da yine aday yerine başka birisinin elini kaldırdı. Özel, geçtiğimiz ay İzmir'de benzer bir rezalete imza atmış sosyal medyada alay konusu olmuştu.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:13 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:15
CHP’li Özgür Özel yine rezil oldu! Bu sefer Kütahya: Aday yerine başka birinin elini kaldırdı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde Genel Başkanlık görevini devam ettiren Özgür Özel Kütahya'da yine aday yerine başka birisinin elini kaldırdı.

Özel, bugün miting için gittiği Kütahya'da yine rezil oldu. Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'yi elini kaldırmak için arkasına dönen Özel, başka bir kişinin elini kaldırdı. Uyarıların ardından Eyüp Kahveci'yi bulan Özel, sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'li Özgür Özel yine adayları karıştırdı!



Sosyal medyada yorum yapan bir vatandaş, "Genel Başkanlığa yapay zekayı koyun böyle hatalar yapmaz bari" diyerek Özel'e tepki gösterdi.

İZMİR'DE 'DE TUGAY YERİNE BAŞKA BİRİNİN ELİNİ KALDIRMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Şubat'ta gerçekleştirilen İzmir mitinginde de zor anlar yaşamıştı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı.

▶️ CHP'de kafalar karışık! Özgür Özel "Cemil Tugay" dedi başkasının elini tuttu



Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.



"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"
Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.

Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.



EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!
Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.



"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU
Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.

Tek rakibi ChatGPT


Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.

CHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacakCHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacak



NE OLMUŞTU?
Aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

Özgür Özel İstanbul'da aday tanıtım toplantısına gitmeyip, İzmir'deki toplantıya katılarak İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulundu.

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