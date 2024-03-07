PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 22:21 Güncelleme 07 Mart 2024, 22:32
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İletişim Başkanlığı: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir.

Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor!

DETAYLAR GELECEK...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var
İnsani Yardım Vakfı
Fenerbahçe’nin Gilloise maçı 11’i belli oldu!
Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım
Türk Telekom
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
Meclis’teki emekli yasası ne içeriyor? Refah payı sürecek mi? Emekliye 7 destek geliyor
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
SON DAKİKA