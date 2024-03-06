CHP’li Pelin Turhan’dan skandal! Polisi darbetti

İzmir'de Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Pelin Turhan polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

KAMUYA AÇIK ALANDA ALKOL

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldı.

Pelin Turhan

POLİSİ DARBETTİ

Bu sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler ile Turhan arasında tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL

Pelin Turhan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.