Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

16 yıl adalet komisyonunda görev yaptım TBMM'de, 2007'de milletvekili seçildim. Adalet komisyonunda üyelik, başkanlık, sözcülük görevlerinde bulundum. Türkiye son 22 yılda özellikle mevzuatın ihtiyaçlara cevap verebilmesi için önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Avrupa'nın en yeni en çağdaş kanunları Türkiye'de diyebiliriz. Ceza mevzuatımız 2005 yılında yenilenmişti. Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu sonrasında 2007'de milletvekili olduğum zaman Özel Hukuk Mevzuatı dediğimiz Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ticaret Kanunu bunların her biri çok sayıda maddeden oluşan temel kanunlar. 20'li yıllardan bu yana uygulanan ve artık ihtiyaca cevap vermeyen kanunlar yerine ihtiyaca cevap veren ve hem AB uyumluğu süreci bakımından hem de milletimiz ihtiyacı bakımından yenilendi kanunlarımız. Yani mevzuatın iyileştirilmesi bakımından herhangi bir problemimiz yok.

Yasalar bakımından bir sorunumuz yok derken şimdi 22 yıllık bir iktidardayız, hukuk muhakemeleri kanunun üzerinden 13 yıl geçti yani burada da bir değişiklik ihtiyacı olabilir. Anayasa mahkemesi iptal kararları olabiliyor, uygulamadan gelen talepler oluyor ve kısmı değişlikler gerçekleşiyor. Yargı reformu stratejileri kapmasında da çok sayıda değişik süreç içerisinden gerçekleşti. Genel olarak mevzuat bakımından bir eksiğimiz yok. Tabi önemli olan bu mevzuatın iyi bir şekilde uygulanabilmesi. Fiziki mekan anlamında da bir sıkıntımız yok özellikle adliyelerimizin çok modern hale getirilmesi adına çok önemli mesafe alındı. Bizim avukatlık yaptığımız yılları hatırlıyoruz bugün ki adliye binalarıyla geçmiş arasında çok büyük farklılıklar var. Biz merdiven altında, kiralık binalarda duruşmalar olurdu. Fotokopi kağıdının, karbon kâğıdın avukatlardan istendiği o günleri yaşadı bu ülke. Şimdi tüm bunlar geride kaldı adliyenin makamına yakışır hizmet binaları ve içi de teknolojik donanımlı. Bunlar artı olarak yansıyor. Özellikle UYAP sistemi, teknolojinin bütün imkanlarının yargının eline verilmesi. Şimdi UYAP sistemi ile 54 kurum entegre edilmiş durumda. Eskiden bir tapu kaydı için aylarca beklerken direkt sistemden indiriliyor. Biz nüfus kaydı için yazılan müzekkerenin cevabı birkaç ay sürerdi şimdi direkt sistemden. Görüntülü duruşmaya da geçtik artık avukatlarımız ofislerinden görüntülü konuşmaya da geçti artık.

Burada üç unsur var özellikle yargı hizmetleri konusunda ilki mevzuat bu alanda herhangi bir eksiğimiz yok olursa da zaten TBMM 8. Yargı Paketinde de ihtiyaca göre değişiklik yapabiliyor. Fiziki imkanlar doğrultusunda özellikle deprem sonrasında deprem bölgesinde yıkılan binalarımız var onların da temellerini attık inşatları devam ediyor. Bunun dışında teknolojinin imkanlarını Bilgi İşlemleri Genel Müdürlüğümüz yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılması için bir çalışması var. Tabi fiziki mekan, iyi mevzuat tüm bunlar tamam ama bunu uygulayacak olan yargı mensuplarımız. Bununla ilgili olarak da küçümsenemeyecek bir mesafe aldık. 2002'de 9 bin civarında hakim ve savcımız varken bugün 24 bin hakim ve savcımız var. Tabi FETÖ nedeniyle ihraç edilen 5 bine yakın hakim ve savcı nedeniyle sonrasında hızlı bir şekilde o boşluğu doldurabilmemiz için hızlı bir alım süreci gerçekleşti. Bu da yargı teşkilatımızı gençleştirdi. Şu an yargı teşkilatımızın yüzde 45'i 5 yılın altında kıdeme sahip, yüzden 70'ide 10 yılın altında kıdeme sahip dolayısıyla genç bir kadromuz var. Hukuk fakültesini hızlı bitirdiğini varsayarsak en genç hakimimiz 25 veya 26 yaşındadır. Dünyada değişik sistemler var yani belli bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakim ve savcı olabilmesi adına sistemler var direkt üniversite sonrası hakimlik sınavı ile alanlar var. Bizde ki sistem fakülte sonrası bir staj dönemi var ve ardından hakimler savcılar kurumunun mesleğe kabulü ile ilgili. Tabi biz 2024 itibariyle yeni bir sisteme geçtik. Hukuk fakültesini bitiren gencimiz avukat yada hakim savcı olmak istiyorsa öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girmesi lazım bunu da 2024 Ekim itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Bu sınavı kazanan arkadaşımız avukatlık stajına başlayabilmesi adına bu sınavda başarılı olması lazım. Hakimlik ve savcılık yapmak isteyenlerinde bu ön elemeyi geçmesi lazım. Öncede 2 yıl süren hakim savcı adaylığı vardı biz bunu kaldırdık ve bunu yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Yazılı sınavlar ÖSYM tarafından yapılıyor şimdi mülakatlara başlıyoruz. Bu arkadaşlarımız 2 yıl süren hakim savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcısı olarak başlayacaklar.

Bunun 1 yıla yakını adalet akademisinde teorik eğitim. Orada uygulamalı adliye binası da yaptık. Birde bu 3 yılın 2 yılı tecrübeli hakim ve savcıların yanından geçecek. Yargısal alanlara imza atamayacaklar ama diğer adliye işlemleri yazı işleri müdürlüğünden hakim arasında bir statü gibi uygulamayı özümseyecekler. Oradan alacakları puanlar 70'i geçerse Hakimler ve Savcılar Kurulumuz mesleğe kabul edecekler. Yani yeni sistemde artık çok daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hakim ve savcılarımızın kürsüde olmalarını istiyoruz. Tabi meslek içi eğitimde önemli. Meslek içi eğitimi zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme 7. Yargı paketinde geçmişti. En az üç kez adalet akademisinde ki hizmet içi eğitime katılmayan birinci sınıfa ayrılamamış olacak. Buda hem hizmet öncesi hem de hizmet sonrası eğitimler bakımından kadroyu güçlü hale getirecek hizmetler arasında ki düzenlemeler.

EV SAHİBİ-KİRACI ANLAŞMAZLIKLARI



Dava açmadan önce dostane çözümler öneriyorum. Arabuluculuk bu uyuşmazlık yükünü yüzde 50 azalttı.

Yeni müfettiş alımı çalışmalarımız var.

YARGIDA "FETÖ TEHLİKESİ" Mİ VAR



HSK, 371 kişi hakkında yeniden inceleme başlattı. FETÖ ile mücadelemiz durmak bilmeden sürecek.

AYM VE YARGITAY ARASINDA TARTIŞMA: CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Bir Anayasa değişikliği gerekiyor.