SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "ev kadınları" tepkisi: Kibri aklının önüne geçmiş

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarına kadınlar statüsünde demeyelim" sözlerine tepki gösterdi. Murat Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı, kibirli belediye başkanının kibri, aklının önüne geçmiş." ifadelerini kullandı. Kurum İmamoğlu'na en güzel yanıtı 31 Mart'ta ev kadınlarının vereceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 17:18 Güncelleme 05 Mart 2024, 18:40
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ev kadınları tepkisi: Kibri aklının önüne geçmiş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) Buluşması'nda konuştu.

Kadınlar ve gençler için "Yeniden İstanbul" hedefiyle yollarda olduklarını söyleyem Kurum İstanbul'un, kadınların ve gençlerin başrolü oynadığı bir şehir olacağını dile getirdi.

Ekrem'in kibri aklının önüne geçmiş!

Kurum, "Sizin iş gücüne katılımınızı çok önemsiyoruz. Bunun için de ihtiyaç duyduğunuz eğitimlere, istihdam fırsatlarına dair yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. Onların kapattığı o İSMEK'imizi İstanbul'un 39 ilçesine, her mahallesine biz getireceğiz." diye konuştu.

Kurum, kadınların hangi sektörde iş yapmak isterlerse yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz. Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Bağcılar'da düzenlenen Memur-Sen İstanbul Teşkilat Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi Murat Kurum Bağcılar'da düzenlenen Memur-Sen İstanbul Teşkilat Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi

"KADINLARIMIZIN YANIMIZDA OLDUĞUNU HER ZAMAN İFADE ETTİM"
Kadınların toplumun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde ne kadar önemli rol aldığını bildiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Peki kıymetli hanımefendiler, bu CHP'li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi, gördünüz mü? 'Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın.' diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı, kibirli belediye başkanının kibri, aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ailemizin temeli, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, hak bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadınıdır. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin. Onlar ailelerinin çatısı, direği oldular, yeri geldi annelik, babalık yaptılar. Eğer bu ülke bugün bu durumdaysa kadınlarımız sayesinde oldu. Biz her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Kadınlarımızın yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim. Her zaman onların fikrine, görüşüne değer vereceğimizi söyledim. Bundan rahatsızlar. Dedim ki, 'Bu bir kadın hareketi' olacak. Bundan rahatsızlar, çünkü 31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler, onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek."

Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler!

"BIRAKIN YATIRIM YAPMAYI, ELEKTRİK PARASINI ÖDEYEMİYOR"
Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün "İSKİ tam bir rezalet." dediğini, İSKİ'yi bu hale getirenlerin mevcut İBB yönetimi olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu CHPli İBBnin iş bilmezliğini itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet | Bize borçlanma vermediler yalanına AK Partiden jet yanıtİmamoğlu CHPli İBBnin iş bilmezliğini itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet | Bize borçlanma vermediler yalanına AK Partiden jet yanıt

İBB Başkanının, İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceği için harcadığını söyleyen Kurum, "Şu an İSKİ, elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı, elektrik parasını ödeyemiyor. İstanbul'a şu 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul eğer bundan sonraki süreçte susuz kalırsa sorumlusu bunlar. Çünkü bu konuda hiçbir çaba sarf etmediler. Ne arıtma tesisi ne dere ıslahı ne de bu konuda Beykoz'un ihtiyaçlarını giderecek adımları atmadılar. Bunların anlayışı bu." değerlendirmesinde bulundu.

Beykoz'un 3 mahallesine İETT otobüslerinin ya gelmediğini ya da saatler sonra geldiğini vurgulayan Kurum, 1 Nisan'dan itibaren hizmeti Beykozlulara getireceklerini söyledi.

Kurum, 0-6 yaş arası çocukların sadece anneleriyle değil babalarıyla da ücretsiz seyahat edebileceğini, ilköğretim çağındaki çocukların, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını kaydetti.

İstanbul'un mevcut İBB yönetiminde çok zaman kaybettiğini dile getiren Kurum, İstanbul'un 5 yılının ziya ve heba edildiğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda kişi katıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
İşte Kent Lokantaları gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı... Beslediği trol patlattı
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış
Başkan Erdoğan’ın harekat sinyali sonrası uzman isim canlı yayında açıkladı: Nokta operasyonlar nereye yapılacak? Asıl yumruk terör hamilerine inecek
İmamoğlu CHP’li İBB’nin iş bilmezliğini itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet | Bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti’den jet yanıt
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
AB’de sızıntı var! Rusya’nın Almanya’daki casusu ortaya çıktı: Bundeswehr’ın 40 dakikalık ses kaydını Sırp ajan patlattı
Türkiye-ABD ilişkilerinde flaş gelişme! MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Washington’a gidiyor
Bunlar hep ittifak! Ekrem İmamoğlu’ndan PKK destekçisi Rojda’ya övgü!
Galatasaray’a Matador! Dünya yıldızı isim geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak
Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular
EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
SON DAKİKA