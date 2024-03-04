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Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu! Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Eser görmek istiyorsan gel

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, "Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:49 Güncelleme 04 Mart 2024, 17:30
Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü’nün açılışında konuştu! Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Eser görmek istiyorsan gel

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu.

Hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyleyen Kurum, Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Kurum, "TOKİ başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun İstanbul'a kazandırmış olduk." diye konuştu.

YAPILAN KREŞLERDEN DAHA BÜYÜK
Murat Kurum, İstanbul için aşkla sevdayla çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Buradaki arazi değeriyle üstüne yaptığımız yapılarla buradaki anlayışla ve bakış açısıyla tüm yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok."

Üsküdar Çocuk KöyüÜsküdar Çocuk Köyü

Mevcut İBB yönetiminin kendilerinin yaptığı projeleri, eserleri kötülemek adına bir çaba gösterdiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çabanın dışında hiçbir şey göremezsiniz. 'İsrafı bitirdik' deyip, israfın en büyüğünü, yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin, İstanbul'umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki 1 Nisan gelecek, dertler bitecek, 1 Nisan gelecek yüzler gülecek ve hep birlikte İstanbul'umuz için önce hayal kuracağız. Hayali olmayanın eseri olmazmış. Bu eser bir hayalle başladı, bugün gerçeğe dönüştü. Bir hayalle bu eser çocukların burada huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü. Biz hayal kurmaya devam edeceğiz. Biz eser yapmaya, İstanbul için 650 bin konutla İstanbul'u dönüştürmeye devam edeceğiz. Biz metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul'daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız."

"SİZE TAVSİYEMİZ, İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA İSTANBUL'UN GÜNDEMİYLE İLGİLENMENİZ"
Kurum, bir tarafta İstanbul için hayalleri olan ve onu gerçekleştirenlerin bulunduğunu, diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, kendi emelleri için, kendi gelecekleri için harcayanların olduğunu dile getirdi.

Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak. Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin, Üsküdar sahilindeki çalışmaya ilişkin tabela koyduğunu, ancak arka tarafta bir çalışma yürütülmediğini belirterek, açılışını yaptıkları projenin tabelası asıldıktan sonra 1,5 yılda tamamlandığını anlattı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, "Murat Kurum yeni bir yola çıktı. Başta deprem olmak üzere birçok sorunu olan İstanbul, Murat Kurum'u bekliyor. Ama biz inanıyoruz 'Dün yaptıkları, yarın yapacaklarının ispatıdır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Fatma Betül Sayan Kaya da projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti'li bazı milletvekilleri ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda kişi katıldı.

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