Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü’nün açılışında konuştu! Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Eser görmek istiyorsan gel

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında konuştu.

Hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyleyen Kurum, Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Kurum, "TOKİ başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun İstanbul'a kazandırmış olduk." diye konuştu.