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Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 26 şahıs yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 10:43 Güncelleme 03 Mart 2024, 10:53
Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 26 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 26 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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