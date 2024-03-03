CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı

"Sizi burada bitireceğiz, Mehmet Doğanay geliyor, Mansur abimiz geliyor, Ahmet Öksüz geliyor sizin bu seçim sonunuz olacak" diyerek AK Parti SKM'de bulunan 4 kişiyi darp eden kişilerden AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı şikayetçi oldu. Miting bitiminde 20 kişi ilçe güvenlik kameralarından tespit edilerek göz altına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 4'ünün ANFA Altınpark İşletmeleri personeli oldukları tespit edildi.

GÜDÜL'DE İLK VUKUAT DEĞİL

Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Güdül'e gelerek bir miting düzenlemişti. Güdül'deki mitinge katılım çok olmayınca da Akşener'den "Memleketine geliyoruz bizi 10 kişi karşılıyor" diye fırça yediği vatandaşın içinde Yavaş'a fırça attığı iddia edilmişti.

Yavaş'ın bu nedenle Güdül'deki SKM açılışını şansa bırakmadığı ve Güdül'de çalışan Büyükşehir personeli ile ANFA güvenlik personeline de görev yazdırdığı ortaya çıktı. Yavaş'ın görevlendirdiği yöneticilerin ise işçilere talimatlar vererek, "Gittiğinizde görevli geldik diyeceksiniz, zorla geldik diye kesinlikle söylemeyeceksiniz, gönüllü geldik izinliyiz diyeceksiniz" dedikleri ileri sürüldü.