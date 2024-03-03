Son dakika: İmralı Adası açıklarında bulunan ceset kime ait? Batan gemi Batuhan A’nın arama çalışmalarında ekipleri harekete geçiren gelişme

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları sürüyor.
Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör kullanılarak arama çalışmaları aralıksız devam edildi.
İMRALI AÇIKLARINDA GÖRÜLEN CESET EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.