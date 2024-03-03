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CHP’li Bodrum Belediyesi’nde altyapı rezaleti! İlçe susuzluk çekerken isale borusu patladı oluşan çukura araç düştü

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri… CHP’li isimlerin iş bilmezliği ile kan ağlayan Bodrumlular yine bir skandal yaşadı. Susuzluk çeken Bodrum’da içme suyu ana isale hattı patladı. Patlamanın etkisiyle oluşan çukura otomobil düştü. Öte yandan çevredeki bazı iş yerlerini de su bastı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 15:16 Güncelleme 03 Mart 2024, 15:27
CHP’li Bodrum Belediyesi’nde altyapı rezaleti! İlçe susuzluk çekerken isale borusu patladı oluşan çukura araç düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nden geçen ve yeni döşendiği öğrenilen içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle oluşan çukura giren bir araç güçlükle kurtarıldı.

Çevredeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı.

Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşananlar dronla görüntülendi.

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