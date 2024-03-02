Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sordum, şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı? Şurada artık 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz? Sağolun varolun. Ben size inanıyorum. Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor huzur veriyor. Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. Dün başlayan ve 3'üncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişin işaretlerinden biridir. İzlediniz değil mi? Televizyonlardan binlerce katılımın olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nu izlediniz değil mi? Antalya artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor.

Ben tabi bu vesileyle başta evladınız yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda önemli gayretleri oldu ve diplomasi forumunu buralara kadar getirdik. Biz de Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve küresel meselelere yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk. Bugün de siz Antalyalı vatandaşlarımızla buluşarak hem hasret gidermek hem 31 Mart seçimlerinde desteğinizi talep etmek istedik. Biliyorsunuz seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz. Ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?

Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz bu süreçte gördüklerini, duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehiri ve ilçeleriyle belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor. Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranıyla bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabi bu oy oranları Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır.

İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Şimdi buradan sizlerden bunun sözünü almak istiyorum. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için söz veriyor mu? Antalya, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Antalya, tercihini milli iradeden, gelişmeden, kalkınmadan yana kullanmak için söz veriyor mu? Sırtını Toroslar'a verip ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben yürekten inanıyorum.

Biz de cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla her meselesinde Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı? Ayrıca Cumhur İttifakı olarak Kabine inşallah bizde mi? Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de 31 Mart'ta bize teslim ettiğinizde evelallah ülkeyi biz uçurmaya devam edecek miyiz? Öyleyse bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz. Antalya'nın dünya şehri vasfını her alanda güçlendirme sözümüzü inşallah yerine getireceğiz.