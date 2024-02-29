Son dakika: Sinan Akçıl’dan Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’a seçim şarkısı: Aşkımız eser olur

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partiler için büyükşehirler büyük önem taşıyor.
Bunların en başında ise 16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul geliyor.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partiler için büyükşehirler büyük önem taşıyor.
Bunların en başında ise 16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul geliyor.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliğinden İstanbulluyu kurtarmaya kararlı olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Hız kesmeden ziyaretlerini sürdüren Kurum, vaatleriyle de vatandaşın sorunlarına ve taleplerine karşılık veriyor.
Kurum'a büyük destek veren çalışmalardan biri de seçim şarkıları.
SİNAN AKÇIL'DAN MURAT KURUM'A YENİ SEÇİM ŞARKISI
Meydanlarda sıkça duyulan ve dillere pelesenk olarak şarkılara bir yenisi daha eklendi.
Dillere dolanacak yeni şarkının adı "Aşkımız Eser Olur" oldu.
Şarkının sözleri ise şarkıcı Sinan Akçıl'a ait...
Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
PROGRAMA AKÇIL DA KATILDI
Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı.
Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.
"GECELERİ DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN OYUMU MURAT KURUM'A VERECEĞİM"
Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
"Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."
"SADECE İSTANBUL"
Hazırlanan yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
"Her daim sen varsın aklımda
Her köşen cennet mi karşımda
İstanbul hepimizin
Her yer de var bir izin.
Yağsa da hem yağmur hem de kar
Biz varız bu şehre hizmetkar
İstanbul hepimizin
Her yerde var bir izin.
İstanbul Yeditepe
Çağırıyor bir göreve
Aşkımız şehrimize eser olur
Çıkıyoruz biz yola
Haydi bağır coşkuyla
Sadece İstanbul."
"ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"
Klibin sonunda ise Kurum'un, "Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız." sözleri yer alıyor.