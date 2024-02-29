Son dakika: Sinan Akçıl’dan Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’a seçim şarkısı: Aşkımız eser olur

Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı. PROGRAMA AKÇIL DA KATILDI

Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

"GECELERİ DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN OYUMU MURAT KURUM'A VERECEĞİM"

Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."

"SADECE İSTANBUL" Hazırlanan yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle: "Her daim sen varsın aklımda Her köşen cennet mi karşımda İstanbul hepimizin Her yer de var bir izin. Yağsa da hem yağmur hem de kar Biz varız bu şehre hizmetkar

İstanbul hepimizin Her yerde var bir izin. İstanbul Yeditepe Çağırıyor bir göreve Aşkımız şehrimize eser olur

Çıkıyoruz biz yola Haydi bağır coşkuyla Sadece İstanbul." "ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

Klibin sonunda ise Kurum'un, "Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız." sözleri yer alıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN