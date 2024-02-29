SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama! "İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Nabulsi meydanındaki yardım bekleyen Filistinlileri katlettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: