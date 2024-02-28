Karanlık bilinçaltının dışa vurumu! CHP’li Ekrem İmamoğlu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız





SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ

İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.



KİRLİ BİLİNÇALTININ DIŞA VURUMU

İstanbul ve İstanbullu tarihin en vasat belediyeciliğinden kurtulmak için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde mitingde açıklamalarda bulunan CHP'li İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu.