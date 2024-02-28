Karanlık bilinçaltının dışa vurumu! CHP’li Ekrem İmamoğlu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

2019'da İBB koltuğuna oturarak İstanbul'da resmen fetret devrini başlatan CHP'li Ekrem İmamoğlu, tarihin en vasat belediyecilik performansını sergiledi.
2019'da İBB koltuğuna oturarak İstanbul'da resmen fetret devrini başlatan CHP'li Ekrem İmamoğlu, tarihin en vasat belediyecilik performansını sergiledi.
MEGAKENT HİZMETE MUHTAÇ KALDI
PR'a ve şova dayalı belediyecilik anlayışı ile İstanbul'u ve İstanbullu'yu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu, 16 milyonluk megakenti adeta hizmet fakiri etti.
İSTANBULLU CANINDAN BEZDİ
İETT ve metro arızaları ile baş gösteren vasat yönetim anlayışı, yandaşa verilen ihale ile içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Megakentte gün aşırı meydana gelen İETT vukuatları ve arıza nedeniyle yollarda kalan otobüsler İstanbulluyu canından bezdirdi.
SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ
İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.
KİRLİ BİLİNÇALTININ DIŞA VURUMU
İstanbul ve İstanbullu tarihin en vasat belediyeciliğinden kurtulmak için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde mitingde açıklamalarda bulunan CHP'li İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu.
"İHMAL VE İHANETLE KİRLENMİŞ İSTANBUL SEVGİMİZİ KOPYALAYAMAZSINIZ"
Konuşmasında kirli bilinçaltını dışa vuran Ekrem İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun bu sözleri rezilliğini itiraf etti yorumlarına neden olmuştu.