Cumhur İttifakı’nın İBB Adayu Murat Kurum projelerini anlattı: Ekrem Bey İstanbul’a birkaç dakika ayırmak isterseniz bu haberi okuyun

Ancak biz raylı sistem ağımızı 465 km'ye yükselteceğiz. 18 km'lik Sefaköy- Beylikdüzü Tüyap metro hattı yapılacak. 3 yeni arabalı vapur hattı açacağız. Özel motosiklet yolları kuracağız. 35 ulaşım vaadinden sadece 4'ünü yapabildi.





"230 km metro yapacağız" dedi. 10 hattın 3'ünü iptal etti! Sadece 8 km'lik hat bitti. Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattımız 14.2 km olacak. Deniz altından iki yakayı bir kez daha bağlayacağız Her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs alacağız. Bisiklet yollarını 2 katına çıkaracağız.