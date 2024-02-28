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Cumhur İttifakı'nın İBB Adayu Murat Kurum projelerini anlattı: Ekrem Bey İstanbul'a birkaç dakika ayırmak isterseniz bu haberi okuyun

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayu Murat Kurum, İstanbullunun 1 yılda trafikte 288 saat harcadığını açıkladı. Son 5 yılda eve ulaşım süresinin 19 dakika arttığını vurguladı. Projelerini anlattı. TAKVİM de manşeti attı: Bak İmamoğlu, megakentin reçetesi işte bu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Cumhur İttifakı’nın İBB Adayu Murat Kurum projelerini anlattı: Ekrem Bey İstanbul’a birkaç dakika ayırmak isterseniz bu haberi okuyun

İstanbullu ömrünün ortalama 3 yılını trafikte geçiriyor. 2019'da 45 dakikada eve gidiliyordu. İBB yönetimi, 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya yükseltti.



Ancak biz raylı sistem ağımızı 465 km'ye yükselteceğiz. 18 km'lik Sefaköy- Beylikdüzü Tüyap metro hattı yapılacak. 3 yeni arabalı vapur hattı açacağız. Özel motosiklet yolları kuracağız. 35 ulaşım vaadinden sadece 4'ünü yapabildi.



"230 km metro yapacağız" dedi. 10 hattın 3'ünü iptal etti! Sadece 8 km'lik hat bitti. Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattımız 14.2 km olacak. Deniz altından iki yakayı bir kez daha bağlayacağız Her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs alacağız. Bisiklet yollarını 2 katına çıkaracağız.

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