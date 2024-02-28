Başkan Erdoğan Manisa'da coşkulu kalabalığa seslendi! Özel'e mesaj yolladı: "31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da miting yaptı. Muhalefete ve özellikle de Özgür Özel'e mesaj yolladı:

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da Özgür'leştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi...