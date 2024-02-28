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Başkan Erdoğan Manisa'da coşkulu kalabalığa seslendi! Özel'e mesaj yolladı: "31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel'e memleketi Manisa'dan seslendi. "Kendini boşuna paralamasın, 31 Mart'ta onu da Özgür'leştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Başkan Erdoğan Manisa’da coşkulu kalabalığa seslendi! Özel’e mesaj yolladı: 31 Mart’ta onu da özgürleştireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da miting yaptı. Muhalefete ve özellikle de Özgür Özel'e mesaj yolladı:

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da Özgür'leştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi...



13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade yine bizdedir. Emeklilerimizin, esnafımızın sıkıntılarını gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri gerçekleştireceğiz.



Ülkemizi yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik, Cudi'de mağaralara girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Beslerderesi'nde aynı şekilde girdik. Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olarak gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz.

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, AK Parti'siyle, Milliyetçi Hareket Partisi'yle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur" dedi.

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