İstasyonlarda perişan olan on binler! Ters giden merdivenler I 31 Mart’ta İstanbullunun çilesi bitecek

İstanbul, haftaya bir kez daha ulaşım çilesiyle başladı. Sürekli sorun yaşanan metro, yine arızalandı. Davutpaşa İstasyonu tıkandı! Vatandaş, işine-okuluna geç kaldı.
İstanbul, haftaya bir kez daha ulaşım çilesiyle başladı. Sürekli sorun yaşanan metro, yine arızalandı. Davutpaşa İstasyonu tıkandı! Vatandaş, işine-okuluna geç kaldı.
İnsanlar, metrodan çıkmaya çalıştı. Bu kez de yürüyen merdiven ters yönde hareket etmeye başladı! "Tam yol ileri" sloganı, tam yol geri sardı!
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, metro istasyonundaki yoğunluğu paylaştı:
31 MART'TA BECERİKSİZLİK SON BULACAK, BU ÇİLE BİTECEK.