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İstasyonlarda perişan olan on binler! Ters giden merdivenler I 31 Mart'ta İstanbullunun çilesi bitecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Sirkeci-Kazlıçeşme trenini hizmete açtı. Aynı dakikalarda Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu'nda yine arıza çıktı. Herkes yürüyen merdivene yığıldı. Ancak o da ters çalıştı. Vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
İstasyonlarda perişan olan on binler! Ters giden merdivenler I 31 Mart’ta İstanbullunun çilesi bitecek

İstanbul, haftaya bir kez daha ulaşım çilesiyle başladı. Sürekli sorun yaşanan metro, yine arızalandı. Davutpaşa İstasyonu tıkandı! Vatandaş, işine-okuluna geç kaldı.



İnsanlar, metrodan çıkmaya çalıştı. Bu kez de yürüyen merdiven ters yönde hareket etmeye başladı! "Tam yol ileri" sloganı, tam yol geri sardı!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, metro istasyonundaki yoğunluğu paylaştı:
31 MART'TA BECERİKSİZLİK SON BULACAK, BU ÇİLE BİTECEK.

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