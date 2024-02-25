Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi

CHP VE KONSEY PYD VE YPG'Yİ TANIDI
Hatırlanacağı üzere Yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden önce kentin önemli terminallerinden Atatürk Havalimanı, 28 Haziran 2016'daki kanlı terör saldırısıyla sarsılmıştı.
CHP ve HDP'nin üye olduğu Enternasyonal'ın başkan yardımcılığını ise eski CHP'li Umut Oran'ın yaptığı Konsey'de Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı için bir deklarasyon yayınlanmıştı.
Ancak Konsey, aynı anda 'Kürt Bölgesi Deklarasyonu yayınlamış ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek verilmişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken "Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.
Terör örgütü PYD lideri Salim Müslim
SALiH MÜSLİM DE OTURUMLARA KATILMIŞTI
Terör örgütü PYD'nin lideri Salih Müslim'in de katıldığı toplantıda ayrıca, IBKY'nin planladığı bağımsızlık referandumuna atıf yapılarak, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkının olduğuna vurgu yapılarak, bağımsız Kürt devleti için yeşil ışık yakılmıştı.
KARABAĞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI AZERBAYCAN'I KINADILAR
CHP'li Özgür Özel'in başkan yardımcısı seçildiği Konsey'in bir başka skandalı ise kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ'daki bağımsızlık mücadelesini kınamak olmuştu.
PYD EŞ BAŞKANI ASYA ABDULLAH TOPLATIDA YER ALDI
Öte yandan Özgür Özel'in Madrid'de katılım sağladığı toplantıda PYD Eş Başkanı Asya Abdullah da yer aldı.
TERÖRİST ASYA ABDULLAH KİMDİR?
Tam adı Asya Abdullah Reyhan Muhammed ve kod adı Dilan Reyhan Muhammed olan Asya Abdullah 1971 yılında Suriye'nin Al Malikiye kentinin yakınında bulunan Derik (Derika Hemko) kasabasında doğmuştur. Derik bölgesi terör örgütü PKK'nın Suriye örgütlenmesinin ilk merkezlerinden birini oluşturmaktadır.
Yaklaşık 25 yıldır terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren Asya Abdullah, KCK Suriye sözde üst yönetimi daimi karar organı üyeliği görevinde bulunmaktadır.
Asya Abdullah, Suriye'ye geçmeden önce, terör örgütü PKK bünyesinde Irak'ın Kandil ve Gara bölgelerinde faaliyet göstermiştir.
2003 yılında kurulan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki siyasi örgütlenmesi olan PYD'nin kurucu üyesidir.