Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi

Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP, PKK'nın siyasi örgütü ile kirli bir işbirliğine imza attı.



CHP 'Kent uzlaşısı' maskesi altında İstanbul'u terör örgütlerine peşkeş çeker hale geldi.

İTTİFAK İTİRAFI

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti.



İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.