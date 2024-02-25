SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terör partisi DEM'in yol arkadaşı CHP'li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi

Yerel seçimlere giderayak terör partisi DEM ile kirli işbirliğine imza atan CHP'li lideri Özgür Özel'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde Madrid’de giden CHP lideri Özel, PYD terör örgütüne destek veren Sosyalist Enternasyonal Konseyi’nin Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Öte yandan Özgür Özel’in Madrid’de katılım sağladığı toplantıda PYD Eş Başkanı Asya Abdullah da yer aldı. Bu bağlamda Takvim.com.tr Sosyalist Enternasyonal Konseyi’nin dosyasını açtı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 18:41 Güncelleme 25 Şubat 2024, 19:01
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi

Yerel seçimlere giderayak 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP, PKK'nın siyasi örgütü ile kirli bir işbirliğine imza attı.

CHP 'Kent uzlaşısı' maskesi altında İstanbul'u terör örgütlerine peşkeş çeker hale geldi.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

İTTİFAK İTİRAFI
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerine Ekrem İmamoğlu'na alan açmak için Kandil'den gelen talimatla aday gösterilen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları iş birliğini itiraf etti.

İktidar ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını hatta görüşmelerinin bile olmadığını söyleyen Meral Danış Beştaş, CHP ile yaptıkları ittifakı işaret ederek, "Olsa zaten Esenyurt gibi Mersin gibi açıklarız." dedi.



ÖZEL'DEN YENİ SKANDAL
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir skandalı daha patlak verdi.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'de giden CHP lideri Özel, PYD terör örgütüne destek veren Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin toplantısına katıldı.



BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ
Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Özel'in bu göreve gelmesinin ardından CHP 12 yıllık bir aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

CHP terör örgütü YPGyi tanıdıCHP terör örgütü YPGyi tanıdı
CHP terör örgütü YPG'yi tanıdı


TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ 'İSTİŞARİ' ÜYE YAPMIŞLARDI
Bu bağlamda Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin PYD desteğini hatırlamakta fayda var.

Terör örgütü PYD 2015 yılında Sosyalist Enternasyonal Konseyi'ne katılmış, 2020 yılında ise 'İstişari Üyesi' olmuştu.



CHP VE KONSEY PYD VE YPG'Yİ TANIDI
Hatırlanacağı üzere Yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden önce kentin önemli terminallerinden Atatürk Havalimanı, 28 Haziran 2016'daki kanlı terör saldırısıyla sarsılmıştı.

CHP ve HDP'nin üye olduğu Enternasyonal'ın başkan yardımcılığını ise eski CHP'li Umut Oran'ın yaptığı Konsey'de Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı için bir deklarasyon yayınlanmıştı.

Ancak Konsey, aynı anda 'Kürt Bölgesi Deklarasyonu yayınlamış ve Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve onun silahlı kanadı YPG'ye destek verilmişti. YPG'nin DAEŞ'e mücadelesi övülürken "Bu mücadeleyi resmi olarak tanımaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Terör örgütü PYD lideri Salim MüslimTerör örgütü PYD lideri Salim Müslim

SALiH MÜSLİM DE OTURUMLARA KATILMIŞTI
Terör örgütü PYD'nin lideri Salih Müslim'in de katıldığı toplantıda ayrıca, IBKY'nin planladığı bağımsızlık referandumuna atıf yapılarak, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkının olduğuna vurgu yapılarak, bağımsız Kürt devleti için yeşil ışık yakılmıştı.



KARABAĞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI AZERBAYCAN'I KINADILAR
CHP'li Özgür Özel'in başkan yardımcısı seçildiği Konsey'in bir başka skandalı ise kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ'daki bağımsızlık mücadelesini kınamak olmuştu.



PYD EŞ BAŞKANI ASYA ABDULLAH TOPLATIDA YER ALDI
Öte yandan Özgür Özel'in Madrid'de katılım sağladığı toplantıda PYD Eş Başkanı Asya Abdullah da yer aldı.



TERÖRİST ASYA ABDULLAH KİMDİR?
Tam adı Asya Abdullah Reyhan Muhammed ve kod adı Dilan Reyhan Muhammed olan Asya Abdullah 1971 yılında Suriye'nin Al Malikiye kentinin yakınında bulunan Derik (Derika Hemko) kasabasında doğmuştur. Derik bölgesi terör örgütü PKK'nın Suriye örgütlenmesinin ilk merkezlerinden birini oluşturmaktadır.

Yaklaşık 25 yıldır terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren Asya Abdullah, KCK Suriye sözde üst yönetimi daimi karar organı üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Asya Abdullah, Suriye'ye geçmeden önce, terör örgütü PKK bünyesinde Irak'ın Kandil ve Gara bölgelerinde faaliyet göstermiştir.

2003 yılında kurulan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki siyasi örgütlenmesi olan PYD'nin kurucu üyesidir.



16 Haziran 2012 tarihinde Suriye'nin Haseke kentinde yapılan PYD kongresinde Salih Müslim ile birlikte sözde eş başkanlık görevine getirilmiştir.

PYD eşbaşkanı olarak basına verdiğe demeçlerde sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'a atıflarda bulunmuştur.

Konuşmalarını gerçekleştirdiği birçok yerde de arkasında terörist başı Öcalan'ın posteri bulunmaktadır.

28 Eylül 2017 tarihinde terör örgütü PYD kongresinde sözde eş başkanlık görevini Ayşe Hiso'ya bırakmasının ardından Suriye'de terör örgütü PKK ile bağlantılı siyasi yapıların çatı örgütlenmesi olan TEV-DEM'in sözde eş başkanlığı görevine getirilmiştir.



KCK'nın Suriye kantonlarından sorumlu olan Asya Abdullah, 29 Mart 2018 tarihinde terör örgütü YPG/PYD heyeti ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştür.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
İstanbulspor-Beşiktaş | CANLI
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor seriye bağladı!
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
SON DAKİKA