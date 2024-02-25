PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'den yeni hırsızlık! İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganı çalıntı çıktı! Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper'den çok sert tepki

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP rezilliğine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin "İşimiz gücümüz Bursa" sloganını çalan CHP yine hırsızlığa soyundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı. Skandal sonrası çok sert açıklama yapan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 19:55 Güncelleme 25 Şubat 2024, 19:55
CHP’den yeni hırsızlık! İmamoğlu’nun seçim şarkısında geçen Biri var sloganı çalıntı çıktı! Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper’den çok sert tepki

Her fırsatta AK Parti'nin projelerine çökmeye çalışan CHP yine slogan hırsızlığına soyundu.



Hatırlanacağı üzere daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel partinin seçim sloganınının "İşimiz gücümüz Türkiye" olacağını duyurmuştu.



Özel, "Bunu diğer kentlerde İşimiz gücümüz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... şeklinde uygulayacağız" ifadelerini yer vermiişti.

CHPden şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktıCHPden şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktı

AK PARTİ'NİN SLOGANI ÇIKMIŞTI
Ancak söz konusu sloganın AK Parti tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Şubat'ta Bursa aday tanıtım toplantısında "İşimiz gücümüz Bursa" afişleri önünde konuştuğu görülmüştü.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da afişlerinde "İşimiz Gücümüz Bursa" sloganını kullandığı öğrenildi.



YİNE CHP YİNE HIRSIZLIK
CHP'nin slogan hırsızlığına gösterilen tepkiler sıcaklığını korurken, bu sefer de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganı da çalıntı çıktı.

Şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı.



"TAKLİTLERDEN SAKININIZ"
Sloganının Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
İstanbulspor-Beşiktaş | CANLI
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor seriye bağladı!
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
SON DAKİKA