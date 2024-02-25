



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Şubat'ta Bursa aday tanıtım toplantısında "İşimiz gücümüz Bursa" afişleri önünde konuştuğu görülmüştü.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da afişlerinde "İşimiz Gücümüz Bursa" sloganını kullandığı öğrenildi.





YİNE CHP YİNE HIRSIZLIK

CHP'nin slogan hırsızlığına gösterilen tepkiler sıcaklığını korurken, bu sefer de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganı da çalıntı çıktı.

Şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı.





"TAKLİTLERDEN SAKININIZ"

Sloganının Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN