Bayburt’un Kurtuluşunun 106. yılı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj: Sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajda "Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt'la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik.