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Başkan Erdoğan,12 Dev Adam'ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam’ın zaferine böyle eşlik etti…" ifadeleriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 22:50 Güncelleme 25 Şubat 2024, 22:50
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.



Taraftarının büyük desteğiyle maça tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 2 dakikayı Şehmus'un elinden gelen basketlerle 4-0 önde kapattı. Maçın 5. dakikasını 7-5 üstün geçen "12 Dev Adam" Hermannsson'un basketlerine engel olamayınca 6. dakikada 9-7 geri düştü. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi.



Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.
Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.



Son periyodun başında hücumdaki tutuk görüntüsü süren milliler, İzlanda'nın 33. dakikada farkı 3 sayıya (56-53) indirmesini engelleyemedi. Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, 35. dakikayı 63-56 önde geçti. İzlanda, en skorer oyuncusu Hermannsson, bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Buna rağmen etkili bir performans sergileyen konuk takım, bitime 1 dakika 3 saniye kala farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı.

▶️ Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ın zaferine böyle eşlik etti!



BAŞKAN ERDOĞAN 12 DEV ADAM'IN ZAFERİNİ TELEVİZYON'DAN TAKİP ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.



Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.



Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ın zaferine böyle eşlik etti…" ifadeleriyle paylaştı.

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