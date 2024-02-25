Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi





Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.