Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde ’Kafes-45 Operasyonu’ | Örgüt elebaşı tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu, Balıkesir ve Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı KAFES-45 Operasyonu düzenlendi.
12 ilde ve 35 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 21 şüpheli ile birlikte suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Ömer Çınar'da gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Ömer Çınar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Çınar'ın adliyeye sevki sırasında adliye önünde bekleyen yakınları, gazetecilere saldırarak hem sözlü hem fiziki olarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K., M.C., T.A. ve O.E. tutuklandı. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.