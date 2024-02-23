Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde ’Kafes-45 Operasyonu’ | Örgüt elebaşı tutuklandı

Ayrıca Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca KAFES-45 Operasyonu'nda MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu çerçevede şüpheliler hakkında suçtan kazanılarak elde edilen mal varlığı değerlerine yönelik şüpheli banka hesaplarına, ele geçirilen nakit paraya ve 1 adet lüks marka araca da el konuldu.

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