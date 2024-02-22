Gücüne güç katacak: Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASELSAN'ın misyonu #KAAN'ı

"BİLGE KAAN" yapmak...🇹🇷

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Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak.

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Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz.

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Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik… https://t.co/IxehZM1e05 — Ahmet Akyol (@Ahmet_AKYOL82) February 22, 2024

ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak.

Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.