Doğu’da kar Batı’da güneş! Bugün hava nasıl olacak? 21 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu