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Başkan Erdoğan Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu. Erdoğan ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:10 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:10
Başkan Erdoğan Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor.

Erdoğan'ın miting maratonunda bugün durağu Afyonkarahisar oldu.

VALİLİĞE ZİYARET
Zafer meydanında vatandaşlara seslenen erdoğan Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan Afyonkarahisar valiliğini ziyaret ettiBaşkan Erdoğan Afyonkarahisar valiliğini ziyaret etti

Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ
Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 12 Mayıs 2022'de Afyonkarahisar valisi olarak atandı. Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

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