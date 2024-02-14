HAVA DURUMU | Antalya’ya sel doğuya çığ uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 14 Şubat 2024 hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri ile güneyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı