Ana gündem Gazze! Başkan Erdoğan Dubai'den dünyaya seslendi: "Barış için garantörlüğe hazırız"

Bölgemiz ve ötesinde adil ve kalıcı barışı hakim kılmak bu vizyonumuzun temel yapı taşlarından biridir. Nasıl dünya beşten büyükse, daha adil bir dünya da mümkündür. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.





İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa, yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Dolayısıyla bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Barışın tesisi için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız.



Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminin acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğini burada tekrar ifade etmek istiyorum.