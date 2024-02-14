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Ana gündem Gazze! Başkan Erdoğan Dubai'den dünyaya seslendi: "Barış için garantörlüğe hazırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’den dünyaya seslendi. “İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Ana gündem Gazze! Başkan Erdoğan Dubai’den dünyaya seslendi: Barış için garantörlüğe hazırız

İsrail, eğer kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bıraksın. 1967 yılındaki sınırların temelinde, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etsin.



Ekonomik kalkınmaya giden yol da Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Barışın tesisi için garantörlüğe hazırız. Kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.



HEDEF 50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi. BAE ile ticaret hacmini 50 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Başkan Tayyip Erdoğan, Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi'ne "Onur Konuğu" olarak katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Bugün büyüyen ekonomisiyle, güçlü altyapısıyla, diplomasi başarılarıyla, savunmadaki atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyoruz.



Bölgemiz ve ötesinde adil ve kalıcı barışı hakim kılmak bu vizyonumuzun temel yapı taşlarından biridir. Nasıl dünya beşten büyükse, daha adil bir dünya da mümkündür. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.



İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa, yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Dolayısıyla bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Barışın tesisi için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazırız.

Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminin acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğini burada tekrar ifade etmek istiyorum.

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