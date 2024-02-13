Katil Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi’den alçak sözler

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteleyerek, "Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." dedi.





Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteledi. Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Kim (İsrail'den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadelerini kullandı.Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.