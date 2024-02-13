İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya madendeki feci olayın büyüklüğünü anlattı! "9 işçimize ulaşılamıyor"

Yerlikaya, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" dedi.

TÜM EKİPLER BÖLGEDE

Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.