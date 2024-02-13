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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya madendeki feci olayın büyüklüğünü anlattı! "9 işçimize ulaşılamıyor"

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi. Yerlikaya, 8-10 dönüm toprak kütlesinin 100 dönümlük alana yayıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 23:00 Güncelleme 13 Şubat 2024, 23:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya madendeki feci olayın büyüklüğünü anlattı! 9 işçimize ulaşılamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

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"İSTİFLENEN 8 DÖNÜMLÜK TOPRAK, 100 DÖNÜME YAYILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" dedi.

TÜM EKİPLER BÖLGEDE
Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI
Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

"9 ÇALIŞAN TOPRAK ALTINDA"
Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı bölgeye gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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