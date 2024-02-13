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Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var

Son dakika haberi! Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasının madende değil toprakların istiflendiği alandan gerçekleştiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Bölgede 400 kişi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 16:35 Güncelleme 13 Şubat 2024, 17:20
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi.

Erzincan İliç Altın Madeninde Toprak Kayması!

Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Vali Hamza Aydoğdu bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAYIMDA 9 İŞÇİ EKSİK ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı.

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!

A Haber canlı yayınına katılan Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

TOPRAK KAYMASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Vali, toprak kaymasının madende değil toprakların istiflendiği alandan gerçekleştiğini bildirdi.

9 İLDEN EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi. Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.

Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.


MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Olaylar ilgili maden şirketinden yapılan açıklamada, "Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İşletmeden yapılan açıklama şu şekilde:

Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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