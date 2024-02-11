MSB açıkladı: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 4 FETÖ’cü sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şüphelinin Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2024
Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VpTfMLS0FF
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.