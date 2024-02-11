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MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şüphelinin Edirne’de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:50
MSB açıkladı: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 4 FETÖ’cü sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şüphelinin Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Edirne'de FETÖ Mensubu 4 Şahıs Yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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