MSB açıkladı: Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 4 FETÖ’cü sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şüphelinin Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VpTfMLS0FF