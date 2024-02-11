MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde flaş açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli, "Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm değerlerini içimizde taşıyoruz." dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sayın Altınok işinin ehli Ankara'nın sevdalısıdır. Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Çamlıdere'den Çubuk'a Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır. Altı ok değil altın çağı başlamıştır.

Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Cumhur İttifakı nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti var oluşumuzun özü olarak görüyoruz. Mahalli seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz.

31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız.

Türk milletinin desteği ile Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri hayata geçecektir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında toplumsal yaraların sarıldığı, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş Türkiye'ye vasıl olmak hepimizin gayesidir.

Uzlaşmanın zemini Ankara'nın tarihi miras ve emanetleri. Altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Devlet ile millet arasında uyum sağlanmışsa bunun sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçlşeri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.



FASON MİLLİYETÇİLER



Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak imkansızdır. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir.