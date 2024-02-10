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Göçmen kaçakçılarına "Kalkan-12" operasyonu: 49 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Ali Yerlikaya 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 12:20 Güncelleme 10 Şubat 2024, 12:20
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-12 operasyonu: 49 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Ali Yerlikaya 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Detaylar gelecek...

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