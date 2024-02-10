Göçmen kaçakçılarına "Kalkan-12" operasyonu: 49 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Ali Yerlikaya 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-12" Operasyonlarında,

4️⃣9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

1️⃣4️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için… pic.twitter.com/03HaDKOcjI