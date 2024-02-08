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Son dakika: 2022'de devreye girdi minik ikizler hayata tutundu! Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Hamza Dağ'a büyük sürpriz

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ, İzmir’de yaşayan Aynur ve İzzet Bıçak çiftinin ikiz bebeği Aras ve Aren isimli bebeklere umut oldu. İkiz bebeklerin doğumundan önce yakalandıkları hastalık için acil ameliyat olmaları gerektiğini duyan Hamza Dağ, minik bedenlerin hızlıca sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı oldu. Anne Aynur Bıçak, Hamza Dağ’a teşekkürlerini iletirken “Doktorumuz bir hafta daha geçseydi belki de ikisini de kaybedebilirdik dedi” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 15:27 Güncelleme 08 Şubat 2024, 16:01
Son dakika: 2022’de devreye girdi minik ikizler hayata tutundu! Cumhur İttifakı’nın İzmir Adayı Hamza Dağ’a büyük sürpriz

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, yerel seçimler için yaptığı çalışmalar kapsamında Mevlana Mahallesi'ndeki ziyaretinde bir sürprizle karşılaştı. Aynur ve İzzet Bıçak çiftinin ikiz bebeklerinin anne karnındayken yakalandığı hastalık Eylül 2022 tarihinde Hamza Dağ'a iletilmiş, hemen hareket geçen Hamza Dağ, Türkiye'de sadece 3 hastanede yapılan ameliyat için Ankara Şehir Hastanesi'ni ayarlamıştı.

2022'de devreye girmesiyle hayata tutunan Aras ve Aren şimdi 1,5 yaşında.

"ÇALIŞMA ŞEVKİMİZİ ARTIRAN ŞEYLER"
Bıçak çiftinin bu kez ikizleri ile çıkmasının kendisine büyük sürpriz olduğunu söyleyen Hamza Dağ, "Sahadan hikayeler de duyuyoruz. Bu yaşadığımız hikayelerden birisi, Mevlana mahallesinde iki evladımızın annesinin bir gün bana ben tüp bebek tedavisi görmek istiyorum mesajı üzerine Başkent Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimini aratmamız ve sonrasında gördüğü tedaviyle olması. Sürpriz yapacağız demişlerdi. Beni fazlasıyla memnun etti. Çalışma azmimizi artırıyor bu şeyler" dedi.

"1 HAFTA GEÇ KALSAYDIK..."
Yaşanan süreci anlatan Anne Aynur Bıçak ise "Hamza Bey ile iletişime geçtik. Kendisi direkt Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimine ulaşıp süreci hızlandırdı. Bizi Ankara'ya davet etti. Hemen ameliyata alındık, süreç çok hızlı ilerledi. Kendimiz gitseydik bu kadar hızlı bir sonuç alamazdık. Doktorumuz bir hafta daha geçseydi belki de ikisini de kaybedebilirdik dedi" ifadelerini kullandı.

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