Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı! Tüm yurtta dualar edildi



Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat Salı bugün saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Salı günü (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde depremde vefat eden kardeşlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Ayrıca 6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.



Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.