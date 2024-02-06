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Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı! Tüm yurtta dualar edildi

6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Felaketin yıl dönümünde saat 04.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere ülke genelinde deprem şehitleri rahmetle ve dualarla anıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı Paylaşımda, "6 Şubat bugün saat 04:17’den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur’an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 08:13 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:10
Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı! Tüm yurtta dualar edildi

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat ''Asrın Felaketi''nin yıl dönümü!


Depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım oldu. 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti.



Felaketin yıl dönümünde saat 04.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere ülke genelinde deprem şehitleri rahmetle ve dualarla anıldı.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat Salı bugün saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Salı günü (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde depremde vefat eden kardeşlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Ayrıca 6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.
Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.

ŞANLIURFA'DA SABAH NAMAZINDA ELLER SEMAYA AÇILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında depremden etkilenen kentlerden olan Şanlıurfa'da, hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.



Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü nedeniyle, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen çok sayıda kişi saf tuttu.



Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.



Sabah namazına TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Abdürrahim Duysak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Valiliği cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Şanlıurfa Valiliği cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

ADANA'DA CAMİLERDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU
Adana'da camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazının ardından mevlid-i şerif okundu.

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Ramazanoğlu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Hatay İlçe Müftüsü Hasan Fındık tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anmada, St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi papazı Abdullah Yumurta depremde yaşamını yitirenler için dua etti. Hatay İlçe Müftüsü Hasan Fındık tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anmada, St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi papazı Abdullah Yumurta depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve vatandaşlar katıldı.

Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

KAHRAMANMARAŞ'TA ANMA PROGRAMI

Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, yaşamını yitirenler için sabah namazı öncesinde dua edildi, Kur'an okundu.

Namazın ardından, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çorba, helva ve çörek ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin dördüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

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