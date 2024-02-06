Başak Demirtaş adaylığa daha yakın! AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’ndan çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu meselesi kapanır

" Başak Demirtaş 'ın İstanbul'a aday çıktığı gün Ekrem İmamoğlu meselesi kapanmıştır, açık ara farkla AK Parti alır. Ama hala DEM ile CHP arasında İstanbul'un 3 ilçesiyle ilgili tartışma var" ifadesini kullandı. Ardından "Çözüm Süreci" ile ilgili değerlendirme yaptı:

O dönem Selahattin Bey'in birileri kulağına bir şey fısıldadı. 'Siz bu süreci bozun' diye. Darbeye kadar giden açık bir süreci hepimizi izledik. O darbeyi planlayan güç, bunların kulağına da fısıldayan güçtü" yorumunu yaptı.

Demirtaş'ın son açıklamalarıyla ilgili de "Bir kere fikir, zihniyet, yönetim, anlayışta bir makas değişikliği var. Ve bu makas değişikliğinden de yeni bir lider yaratma çabası. Yani Selahattin Bey'in zemini var şu anda" diyerek siyasi liderliğe yeniden göz kırptığını anlattı.