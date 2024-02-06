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Selahattin Demirtaş'tan 'DEM Parti' mesajı! "Son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin payandası değiliz"

Selahattin Demirtaş cezaevinden mesaj gönderdi. "Kimsenin payandası değiliz." dedi. DEM'li Sırrı Sakık da ekledi: İmamoğlu'nun kaybetmesi bizi ilgilendirmez!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Selahattin Demirtaş’tan ’DEM Parti’ mesajı! Son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin payandası değiliz

Hem CHP'yi, hem kendi partisini karıştıran Demirtaş'tan bir hamle daha geldi. Ziyaretçisi Sakık'a, "DEM Parti, son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin dayanağı olmamalı" dedi.



Sakık ise İmamoğlu'na resti çekti! CHP'ye oy verdiklerini ama destek görmediklerini söyledi. Gözler ise kendi içinde kaynayan DEM'e çevrildi: Başak Demirtaş'ı aday gösterebilecek mi?

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