Selahattin Demirtaş'tan 'DEM Parti' mesajı! "Son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin payandası değiliz"

Hem CHP'yi, hem kendi partisini karıştıran Demirtaş'tan bir hamle daha geldi. Ziyaretçisi Sakık'a, "DEM Parti, son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin dayanağı olmamalı" dedi.
Hem CHP'yi, hem kendi partisini karıştıran Demirtaş'tan bir hamle daha geldi. Ziyaretçisi Sakık'a, "DEM Parti, son seçimde yaşanan kayıpları telafi etmeli. Kimsenin dayanağı olmamalı" dedi.
Sakık ise İmamoğlu'na resti çekti! CHP'ye oy verdiklerini ama destek görmediklerini söyledi. Gözler ise kendi içinde kaynayan DEM'e çevrildi: Başak Demirtaş'ı aday gösterebilecek mi?