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Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay Valiliği duyurdu: Eğitime bir gün ara

Son dakika haberine göre 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 15:58 Güncelleme 05 Şubat 2024, 17:03
Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay Valiliği duyurdu: Eğitime bir gün ara

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜM OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

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