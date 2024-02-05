Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay Valiliği duyurdu: Eğitime bir gün ara

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜM OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.