Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi

Sarıyer'de 28 Ocak Cumartesi günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.
Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada eylemin şifreleri çözülmeye devam ederken, saldırıya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.
Kilise saldırısını gerçekleştiren silahlı saldırgan
Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin kaçtıkları güzergahı adım adım izleyip haritasını çıkardı.
Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.
Olay sonrası saldırganların güzergahı
POLONYA PLAKALI ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan 8 gün önce; 20 Ocak'ta; ikinci keşfi ise 21 Ocak'ta iki kez yaptı.
İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi.