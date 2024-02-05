Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi

Amirjon K. ve Rusya uyruklu David T. isimli teröristlerin de aralarında olduğu toplam 7 teröristin, 4-5 Ocak tarihlerinde Kayseri Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Magosa sokak üzerinde bulunan bir adrese iki otomobille gittikleri belirlendi.

Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.



YAYA OLARAK GELİP GÖZETLEMİŞLER

İki teröristin Kiliseye saldırı öncesi yaya olarak gelip, kilisenin önünden birkaç kez geçip kontrol yaptıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, iki teröristin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yan yana yürüyüp kiliseyi gözetledikleri görüldü.