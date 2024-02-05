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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi

Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda saldırganların 8 gün önce 20 Ocak’ta ilk, 21 Ocak’ta ise ikinci keşfi yaptıkları öğrenildi. İki teröristin saldırıya ilişkin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 07:23 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:59
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi

Sarıyer'de 28 Ocak Cumartesi günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada eylemin şifreleri çözülmeye devam ederken, saldırıya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

Kilise saldırısını gerçekleştiren silahlı saldırganKilise saldırısını gerçekleştiren silahlı saldırgan


Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin kaçtıkları güzergahı adım adım izleyip haritasını çıkardı.
Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.

Olay sonrası saldırganların güzergahıOlay sonrası saldırganların güzergahı


POLONYA PLAKALI ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan 8 gün önce; 20 Ocak'ta; ikinci keşfi ise 21 Ocak'ta iki kez yaptı.
İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi.

Saldırganların aracıSaldırganların aracı



Amirjon K. ve Rusya uyruklu David T. isimli teröristlerin de aralarında olduğu toplam 7 teröristin, 4-5 Ocak tarihlerinde Kayseri Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Magosa sokak üzerinde bulunan bir adrese iki otomobille gittikleri belirlendi.



POLİS GELİŞ VE KAÇIŞ GÜZERGAHLARINI HARİTALANDIRDI
Saldırganların araçla geldiği güzergahlar ve araçlarını park ettikten sonra yaya yürüdüğü güzergahlar adım adım tespit edildi.



Olay sonrası Belgrad ormanlarından Kemerburgaz'a geçen DEAŞ'lı teröristlerin kaçış güzergahları da haritalandırıldı.

Kilise saldırganları yakalanma anı kamerada! 🚨



Haritaya göre şüpheliler olaydan sonra koşarak araca binip, Bahçeköy üzerinden Belgrad ormanlarına oradan da Kemerburgaz'a geçtikleri belirlendi.

Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.

YAYA OLARAK GELİP GÖZETLEMİŞLER
İki teröristin Kiliseye saldırı öncesi yaya olarak gelip, kilisenin önünden birkaç kez geçip kontrol yaptıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, iki teröristin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yan yana yürüyüp kiliseyi gözetledikleri görüldü.



SALDIRGANLARDAN 27 SANİYE SONRA GELMİŞ
Ardından saatler 11.36'yı gösterdiğinde kilisenin iç hol kısmına giren iki şüphelinin bir süre orada oyalandıkları görüntülerde öldürülen Tuncer Cihan'ın onlardan 27 saniye sonra içeri girdiği teröristlerin ona kapıyı çatığı görüldü.



O içeri girer girmez arakasından saldırganların içeri girdiği ve kilise cemaatinin arka sırada bulunan şahıslara hedef gözetmeksizin ateş ettiği ilk atışın ise girişe göre sol duvar kısmına isabet ettiği görüldü.



KABZE İLE KAFASINA VURMUŞLAR
Saldırganlardan birinin Cihan'ın olduğu yere doğru koşarak ateş ettiği ve yanına kadar giderek silahın kabze kısmı ile kafasına vurduğu geri geri kapıya doğru giderek silahı doldur boşalt yaptı.



Tekrar yerde yatan ve kamera açısında bulunmayan maktule silahını doğrultarak ateş ettiği, tespit edildi.


İçeride tam 29 saniye kalan iki saldırganın dehşeti yaşattıktan sonra kaçarak uzaklaştıkları kayıtlara geçti.


O GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI


Ardından o saldırganların kaçış güzergahları tek tek tespit edildi ve 10 saat içerisinde yakalandılar.

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