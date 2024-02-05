Başkan Erdoğan’dan şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk’ün ailelerine başsağlığı mesajı

Gaziantep'te geçtiğimiz gece Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı.

Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Helikopterde bulunan bir teknisyen yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gülen ve Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.