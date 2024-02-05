Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.
BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.
Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.
Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.
Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.
Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.
Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.
DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Elbistan ve Afşin devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının ve hastaların yaşadıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, afetzede olmasına rağmen sağlık çalışanlarının deprem sırasında ve sonrasında görevlerine devam ettiği görülüyor.
Hastanede deprem paniği
Görüntülerde, sarsıntıların devam ettiği anlarda hastaları yalnız bırakmayarak onlara destek olan sağlık çalışanlarının hastaları, tekerlekli sandalye ve hasta yatağında tahliye etmesi, bazı sağlık çalışanlarının hastaları sırtında taşıması, deprem anında ayakta durmakta güçlük çeken hastaların kaçma anları da yer alıyor.
Görüntülerden birinde ise sağlık personelinin hastayı sırtında güvenli alana götürmeye çalışması görülüyor.
"MESAİ ARKADAŞLARIMIZ GÖREVLERİNİ AKSATMADAN SÜRDÜRDÜ"
İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, deprem anında ve sonrasında sağlık hizmetlerinin sürekliliği için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama çerçevesinde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Müdürlük olarak 6 Şubat'tan bu yana 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini dile getiren Şirikçi, kentte görev yapan her bir sağlık personelini yürekten kutladığını söyledi.
Sağlık çalışanlarının, deprem anında ve sonrasında kendi can güvenliklerini hiçe sayarak hizmet vermeye devam ettiğini, sevdiklerinden haber alamadıkları halde görev yerlerini terk etmediklerini ifade eden Şirikçi, şöyle konuştu: