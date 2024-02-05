Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...

53 BİN 537 CANIMIZI KAYBETTİK Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye , Adıyaman , Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

"Asrın felaketi" olarak gösterilen ve 11 ilde 53 binden fazla canımızı kaybetmemize sebep olan deprem lerin yıl dönümüne giriliyor.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremin yol açtığı yıkım

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.