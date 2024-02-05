PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Depremin yıl dönümüne girilirken çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki hastanelerde deprem anında yaşanan panik görüldü. Öte yandan depremde hasar gören illerin "öncesi ve sonrası" kareleri de yıkımı bir kez daha gözler önüne koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 13:23 Güncelleme 05 Şubat 2024, 13:46
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...

"Asrın felaketi" olarak gösterilen ve 11 ilde 53 binden fazla canımızı kaybetmemize sebep olan depremlerin yıl dönümüne giriliyor.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

53 BİN 537 CANIMIZI KAYBETTİK
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI
Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremin yol açtığı yıkımDepremin yol açtığı yıkım

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.

DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Elbistan ve Afşin devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının ve hastaların yaşadıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Güvenlik kamerası kayıtlarında, afetzede olmasına rağmen sağlık çalışanlarının deprem sırasında ve sonrasında görevlerine devam ettiği görülüyor.

Hastanede deprem paniğiHastanede deprem paniği

Görüntülerde, sarsıntıların devam ettiği anlarda hastaları yalnız bırakmayarak onlara destek olan sağlık çalışanlarının hastaları, tekerlekli sandalye ve hasta yatağında tahliye etmesi, bazı sağlık çalışanlarının hastaları sırtında taşıması, deprem anında ayakta durmakta güçlük çeken hastaların kaçma anları da yer alıyor.

Görüntülerden birinde ise sağlık personelinin hastayı sırtında güvenli alana götürmeye çalışması görülüyor.

"MESAİ ARKADAŞLARIMIZ GÖREVLERİNİ AKSATMADAN SÜRDÜRDÜ"
İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, deprem anında ve sonrasında sağlık hizmetlerinin sürekliliği için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama çerçevesinde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Müdürlük olarak 6 Şubat'tan bu yana 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini dile getiren Şirikçi, kentte görev yapan her bir sağlık personelini yürekten kutladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, deprem anında ve sonrasında kendi can güvenliklerini hiçe sayarak hizmet vermeye devam ettiğini, sevdiklerinden haber alamadıkları halde görev yerlerini terk etmediklerini ifade eden Şirikçi, şöyle konuştu:

"Hastanelerimizin acil servisleri depremin hemen akabinde hasta kabulüne devam ederek depremzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etti. Depremin hemen ardından 112 ve UMKE ekiplerimiz teyakkuza geçmiş olup tüm ambulanslarımız sahada hizmet verdi. Yaşanan deprem bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da etkiledi. Enkazda yakınları olan veya yakınlarından haber alamayan mesai arkadaşlarımız görevlerini aksatmadan sürdürdü. Sağlık Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri depremin yaşandığı gün ilimize intikal ederek sağlık hizmetleri planlaması ve afet yönetimi konusunda süreci bizzat yönetti. Çevre illerden ve ülkemizin her köşesinden ilimize çok sayıda doktor, sağlık personeli ve yardımcı personel desteği sağlanarak ayrıca çok sayıda ambulans ve UMKE aracı da destek için ilimizde görev aldı. Kentte görev yapan arkadaşlarımızın her biri asil milletimizin birer evladı. Onlarla çalışmaktan onur duyuyorum."

ÖNCESİ SONRASI FOTOĞRAFLARI
Deprem hasar gören şehirlerin arşiv görüntüleriyle birlikte öncesi-sonrası fotoğrafları da yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

HatayHatay

Hatay

HatayHatay

MalatyaMalatya

Malatya

MalatyaMalatya

AdıyamanAdıyaman

Adıyaman

AdıyamanAdıyaman

KahramanmaraşKahramanmaraş

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun
Deprem mağdurlarının eli ayağı
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
İngiltere’de cadı avı! Soykırımcı İsrail’e ‘Nazi’ diyen BBC çalışanı işinden kovuldu: Batı basını Dawn Queva’yı açık hedef yaptı
Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Nişanlısının kollarında can verdi
Galatasaray’a bir Fransız daha! Dünyayı peşinden koşturmuştu...
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması
SON DAKİKA | Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Katil cezaevine gönderildi! Önce öldürmüş sonra yakmış
ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
SON DAKİKA