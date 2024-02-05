11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olarak tarihe geçen depremlerin üzerinden bir yıl geçerken; Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğrudan 11 ilin toplamda ise 18 ilin etkilendiği depremin ilk anından itibaren hasar tespit çalışmalarına başladı. 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelendi. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bin konut, 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi" ifadesi yer aldı.





'REZERV ALANLARDA 207 BİN KONUT İNŞA EDİLİYOR'

Bakanlık tarafından ilk etapta depremzedeler için konteynerler vasıtasıyla geçici barınma alanları ve iş yerleri inşa edildiği belirtilen açıklamada, "Yine etütleri yapılmış sağlam zeminlere sahip rezerv alanlarda inşa faaliyetlerine başlandı. Şu anda 207 bin konutun rezerv alanlarda inşası hızla devam ediyor. Ayrıca, şehrin hafızasını barındıran zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde 50 bin konutun peyderpey ihalesi yapılıp inşasına başlanıyor" denildi.