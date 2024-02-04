Yazar Alev Alatlı’ya veda... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ablaların ablasını uğurluyoruz

Muhabbetinde hep şunu söylerdi. 'Anneciğim, ablacığım' hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii, hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce, hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşrucem eylesin" ifadesini kullandı.