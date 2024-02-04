Yazar Alev Alatlı’ya veda... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ablaların ablasını uğurluyoruz

Yazar Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında aramızdan ayrıldı. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen, Kelebek Etkisi Söyleşileri, Batı'ya Yön Veren Metinler, Dünya Nöbeti ve Suç Ortağı Hollywood Kaan'ın Kitabı gibi eserlere imza atan yazar, Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
BİZİMLE YOL ARKADAŞIYDI
Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Gerçekten şu anda ebediyete Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz.
Muhabbetinde hep şunu söylerdi. 'Anneciğim, ablacığım' hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii, hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce, hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşrucem eylesin" ifadesini kullandı.