;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara çağrı: Lütfen uçuş kurallarına her zaman uyalım

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi. HY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 20:10 Güncelleme 04 Şubat 2024, 20:10
Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den yolculara çağrı: Lütfen uçuş kurallarına her zaman uyalım

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.

THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler." ifadesini kullandı.

Bilal Ekşi, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin" yer aldığı bağlantı adresini de paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
Beşiktaş Trabzonspor | CANLI
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde
Fondaş T24’ten rezil ve sistematik algı operasyonu! CHP’li Lütfü Savaş’ı AK Parti adayı olarak yazdılar
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
İngiliz’den sonra soykırımcıdan da itiraf geldi! İsrail gazetesi the Jerusalem Post: Hamas dönüyor
Galatasaray’da bir eski yıldız daha dönüyor! Dubois derken...
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi! Kamerasını kapattığı söylenen hak sahibi Kurum’a teşekkür etti!
Murat Kurum’a İstanbullunun güveni tam: Adam sahadan geliyor, Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada, AK Parti açık ara favori
MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı sözde Horasan yapılanmasına darbe
Son dakika: 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Devlet 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır hale getirdi
2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA