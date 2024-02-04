Cumhur İttifakı’nın Denizli’deki ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı! İşte o isimler

Denizli'nin, AK Parti'nin belediyecilik vizyonuna örnek olduğunu anlatan Elitaş, "Denizli, AK Parti iktidarıyla birlikte hem belediyecilik çerçevesinde hem de AK Parti'nin Türkiye'de yeni ortaya koyduğu ekonomik vizyon münasebetiyle Türkiye'de 20 yılda en hızlı gelişen illerimizden biri haline geldi. Bu, merkezi idarenin ortaya koyduğu kurallara yerel yöneticilerle birlikte yerel aktörlerin en iyi şekilde uyum sağlamasından kaynaklanan bir iştir." dedi.





Zeybekci ise "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, her ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında olduğu gibi bugün bu ülkede, siyaseten hizmet etme yarışında her sokağında, her iş yerinde, her hanında, her sanayi sitesinde başı dik, alnı açık şöyle alımlı çalımlı gerine gerine yürüyecek bir parti varsa o da AK Parti ve AK Parti'lilerdir." diye konuştu.