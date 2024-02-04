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Joe Biden Trump karşısında kan kaybetmeye başlayınca çareyi Taylor Swift'te buldu!

Biden, Trump karşısında kan kaybetmeye başladı. Kampanya ekibi, gençlerin gözdesi Taylor Swift’le anlaştı. Biden'in, gençlerin gözdesi olan Swift ile Trump'ı seçimde yenme hesabı yaptığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Joe Biden Trump karşısında kan kaybetmeye başlayınca çareyi Taylor Swift’te buldu!

Ortadoğu'da ABD üslerine saldırılar arttı. Washington, önceki gece misilleme yaptı. İran destekli grupları F-16'larla saf dışı bıraktı. 85 hedefi yerle bir ederken çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'a ettiği küfürler ortaya çıktı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıdan dolayı hayal kırıklığı yaşayan gençlerin, Biden'a karşı oldukları vurgulandı.

Anketlerde bir hayli geride olan Biden'in, yeni arayışlara girdiği anlaşıldı. ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Biden'ın kampanya ekibinin görüşme yaptığı basına sızdırıldı. Biden'in, gençlerin gözdesi olan Swift ile Trump'ı seçimde yenme hesabı yaptığı ortaya çıktı.

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