Joe Biden Trump karşısında kan kaybetmeye başlayınca çareyi Taylor Swift’te buldu!

Ortadoğu'da ABD üslerine saldırılar arttı. Washington, önceki gece misilleme yaptı. İran destekli grupları F-16'larla saf dışı bıraktı. 85 hedefi yerle bir ederken çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'a ettiği küfürler ortaya çıktı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıdan dolayı hayal kırıklığı yaşayan gençlerin, Biden'a karşı oldukları vurgulandı.