Interpol kırmızı bültenle aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde karteline göz açtırmadı: Rawi Ali yakalandı

Bakan Yerlikaya, Qureshi'nin; Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğunu aktardı.

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