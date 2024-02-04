;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Interpol kırmızı bültenle aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde karteline göz açtırmadı: Rawi Ali yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali’nin İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Interpol kırmızı bültenle aranıyordu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde karteline göz açtırmadı: Rawi Ali yakalandı

Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu baronlarından Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul polisi, 'Kartel-5' operasyonunun startını verdi. Kağıthane'de Qureshi'nin bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, kırmızı bültenle aranan şahsı paketledi.

BARONLAR YAKALANIYOR
Operasyona ilişkin detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, Qureshi'nin; Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğunu aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA