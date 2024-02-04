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Her ay 20 bin konut! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki deprem konutlarını 1 yıl dolmadan hak sahiplerine teslim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki deprem konutlarını 1 yıl dolmadan hak sahiplerine teslim etti. "2024'te 200 bin konutu bitireceğiz" dedi. 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerinde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 konut sahipleriyle buluştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Her ay 20 bin konut! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’daki deprem konutlarını 1 yıl dolmadan hak sahiplerine teslim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2024'te 200 bin konutu bitireceğiz" deyip şunları söyledi: Depremde kaybettiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürerek zor günlerin geride kalmasını temin ettik.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz.



6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerinde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 konut sahipleriyle buluştu. TOKİ tarafından yapılan deprem evleri 3+1 dairelerden oluşuyor.

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