Her ay 20 bin konut! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’daki deprem konutlarını 1 yıl dolmadan hak sahiplerine teslim etti

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz.





6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerinde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 konut sahipleriyle buluştu. TOKİ tarafından yapılan deprem evleri 3+1 dairelerden oluşuyor.