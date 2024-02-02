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Son dakika: Muş'ta feci kaza! Hayvan yüklü TIR, trene çarptı: Hayvanlar telef oldu! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü TIR'a trenin çarpması sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, ölü ve yaralıların da olduğu açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 14:57 Güncelleme 02 Şubat 2024, 15:33
Son dakika: Muş’ta feci kaza! Hayvan yüklü TIR, trene çarptı: Hayvanlar telef oldu! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, hemzemin geçitte tren çarptı. İlk bilgilere göre ölü ve yaralı olduğu, bazı hayvanların ise telef olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.

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