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Son dakika: AK Parti Manisa ilçe adayları belli oldu! Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Şehzadeler...

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti'nin Manisa ilçe adayları belli oldu. AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 15:17 Güncelleme 02 Şubat 2024, 15:31
Son dakika: AK Parti Manisa ilçe adayları belli oldu! Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Şehzadeler...

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Erkan Kandemir, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ruhunun Manisa'nın dokusunda yer aldığını, "şehzadeler diyarı" olarak bilinen kentte siyaset yapmanın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.

Erkan Kandemir tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Yunusemre: Mehmet Çerçi

Şehzadeler: Yavuz Kurt

Akhisar: Ömer İşçi

Demirci: Erkan Kara

Soma: Egemen Bülent Türkmen

Kırkağaç: Fevzi Ok

Köprübaşı: Regaip Topuz

Gördes: Muhammet Akyol

Ahmetli: Ahmet Alhan

Gölmarmara: Kamil Öz

Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

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